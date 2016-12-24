В УФСИН по РМ выбрали лучшего начальника отряда

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия подвели итоги второго этапа конкурса профессионального мастерства среди начальников отрядов исправительных учреждений.



В конкурсе принимали участие начальники отрядов отделов по воспитательной работе с осужденными.



Конкурс проводился по следующим дисциплинам:



1) специальная – знание актов законодательства Российской Федерации, регулирующих деятельность уголовно-исполнительной системы, ведомственных актов Министерства юстиции Российской Федерации, регламентирующих служебную деятельность, а также методов и практических навыков в принятии решений для выполнения поставленных задач;



2) техническая - знание тактико-технических характеристик, правил использования и приемов эксплуатации специальных средств, состоящих

на вооружении в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;



3) медицинская – знание методов оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при ранениях (огнестрельных, ножевых), переломах, термических поражениях, отравлениях, утоплениях, удушениях и практическое умение оказывать первую доврачебную помощь;



4) огневая – знание материальной части оружия, мер безопасности, условий и порядка выполнения нормативов по огневой подготовке, упражнений курса стрельб № 1, 2, 3 и 4 (ПМ), выполнение первого упражнения курса стрельб из пистолета Макарова;



5) физическая – подтягивание на перекладине, кросс 1000 м., владение боевыми приемами борьбы.



Как сообщает УФСИН по РМ, по итогам конкурса лучшим начальником отряда признан Евгений Лимин (ИК-4).



Победитель будет представлять УФСИН по РМ на заключительном этапе конкурса, который пройдет в сентябре текущего года на базе Кировского института повышения квалификации работников ФСИН России.