В Мордовии выбирают лучшего агронома России

«Очень нужная и важная программа»
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В Мордовии 11-12 июля проводится федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Агроном». В нем принимают участие победители региональных этапов. В нашей республике им стал Евгений Кузоваткин - агроном ООО «Дружба» Ичалковского района.
Испытания будут проходить в Кочкуровском и Ичалковском районах республики. Конкурсантам предстоит выполнить тестовое задание на знание теоретической части, а также показать свои навыки в работе с посевами, проанализировать сноповые образцы растений, определить общий бракераж посевов.
Участники будут бороться за главный приз - 1 млн рублей. За 2 место предусмотрено вознаграждение в размере 500 тысяч рублей, за 3 место - 300 тысяч рублей.
Как отмечают организаторы, помимо финансовой поддержки, конкурс это еще и признание мастерства представителей профессии.
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