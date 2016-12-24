В Саранске прокуратура через суд добилась принудительной госпитализации больного туберкулезом

Прокуратура Ленинского района Саранска провела проверку исполнения законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан и установила, что местный житель болен заразной формой туберкулеза, однако от лечения уклоняется и самовольно покинул противотуберкулезный стационар.

При этом, данное заболевание представляет эпидемиологическую опасность для окружающих.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о принудительной госпитализации мужчины в медицинскую противотуберкулезную организацию для лечения на срок не менее 8 месяцев.

Требования прокуратуры судом были удовлетворены, решение о госпитализации исполнено.