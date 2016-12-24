В Саранске прокуратура через суд добилась принудительной госпитализации больного туберкулезом

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Прокуратура Ленинского района Саранска провела проверку исполнения законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан и установила, что местный житель болен заразной формой туберкулеза, однако от лечения уклоняется и самовольно покинул противотуберкулезный стационар.
При этом, данное заболевание представляет эпидемиологическую опасность для окружающих.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о принудительной госпитализации мужчины в медицинскую противотуберкулезную организацию для лечения на срок не менее 8 месяцев.
Требования прокуратуры судом были удовлетворены, решение о госпитализации исполнено.
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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
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