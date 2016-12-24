Представители Мордовии стали лауреатами IV Всероссийской Премии «Молодой промышленник года»

На открытии выставки ИННОПРОМ-2025 состоялось награждение молодых промышленников – собственников и руководителей прогрессивных предприятий среднего и малого бизнеса, призеров и победителей IV Всероссийской Премии «Молодой промышленник года». Мероприятие организовано в соответствии с целями и задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Из 200 финалистов всероссийской премии 10 стали победителями, включая обладателя главного титула – Ярослава Желонкина, генерального директора высокотехнологичной компании «ФЕРРИ ВATT» из Казани. Также вручили награды в 5 специальных номинациях.

На церемонии отметили двух представителей Мордовии. Дмитрий Филипчук, технический директор АО «Неон», стал победителем в специальной номинации «Лучший PR промышленного предприятия». Андрей Бершак, генеральный директор компании «ЭМ-ПЛАСТ», прошел в финал номинации «За достижение высоких результатов в развитии промышленности Российской Федерации».

В церемонии награждения Премии принял участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иван Куликов, а также другие эксперты Премии – представители органов власти, лидеры деловых сообществ, институтов развития, руководители компаний.

«В этом году поступило рекордное количество заявок – более 700 из 69 регионов России, в том числе из наших исторических территорий. Это отличный показатель того, что все больше молодых людей идет в развитие собственных производств с верой в будущее отечественной промышленности. И чтобы отметить больше перспективных проектов, мы с коллегами расширили лонг-лист до 200 номинантов, среди которых выбрали 10 лучших. Благодарю всех участников, желаю успехов в реализации проектов и не останавливаться на достигнутом», – отметил замглавы Минпромторга России Иван Куликов.

Всероссийская Премия «Молодой промышленник года» проводится Межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников» совместно с Минпромторгом России. В ней участвуют руководители средних и малых предприятий.