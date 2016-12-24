В Мордовии асфальт на федеральных трассах охлаждают водой

Предприятие «Мордовавтодор» с установившейся аномально жаркой погодой выпустило на федеральные трассы М5 «Урал» (подъезд к Саранску) и Р-178 «Саранск – Сурское – Ульяновск» поливальные машины.

Асфальт поливают водой, чтобы избежать деформации дорожного полотна при больших нагрузках в жаркую погоду. Поливальная техника работает в самые жаркие часы - с 12 до 16 часов.