В Госсобрании Мордовии обсудили вопросы дальнейшего развития особой экономической зоны

На площадке Госсобрания РМ прошел круглый стол по вопросам дальнейшегоразвития особой экономической зоны с участием представителей органов государственной власти и местного самоуправления, промышленности, научных организаций, руководителей фракций Госсобрания, депутатов парламента.

Заместитель Председателя Госсобрания РМ, председатель Комитета по бюджету, финансам и налогам Сергей Вдовин напомнил, что особая экономическая зона создана в республике в 2024 году в рамках Программы социально-экономического развития Мордовии на 2022-2026 годы, утвержденной Правительством РФ по поручению Президента России: «Это позволит создать новые рабочие места, увеличить объем инвестиций и налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Глава Республики Мордовия Артём Алексеевич Здунов в своем Послании к Госсобранию призвал активно использовать уникальные возможности ОЭЗ, участвовать в заполнении ее площадок наряду с внешними инвесторами, обеспечить привлечение в особую экономическую зону субъектов малого и среднего бизнеса».

С докладом о текущей ситуации, касающейся развития особой экономической зоны в республике, выступил заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Петр Анашкин.

Генеральный директор Управляющей Компании особой экономической зоны «Система» Булат Шарифуллин поделился информацией о ходе работ и перспективах развития ОЭЗ.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Система» размещается почти на 380 гектарах в городском округе Саранск и Лямбирском районе. На этих территориях предусмотрен целый ряд налоговых преференций для бизнеса. На сегодняшний день в ОЭЗ зарегистрировано три резидента: «Инновационный центр строительных материалов», «Световые Инновационные Системы», «Контролс Компонентс».

Резиденты ОЭЗ рассказали о главных проблемах, которые волнуют высокотехнологичный бизнес. Собравшиеся обсудили, как осуществляется реализация Дорожной карты по созданию ОЭЗ, а также рассмотрели итоги деятельности за последний год и планы на будущее. Были высказаны замечания и предложения, в том числе по актуализации нормативной правовой базы.

Все проблемные вопросы в данной отрасли будут тщательно проанализированы и проработаны Комитетом по экономике, промышленности и предпринимательству. По итогам круглого стола будут сформированы рекомендации, касающиеся дальнейшего развития ОЭЗ и путей решения актуальных задач.