В Саранске продолжаются рейды по выявлению на водоемах подростков без родителей

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По информации городской Администрации, в ходе проведенного 9 июля рейда на водоемах стадиона «Старт» и «Зеленая Роща» было выявлено 52 несовершеннолетних, которые находились без законных представителей.
Напомним, что в соответствии с региональным законодательством, нахождение, оставление без присмотра на водных объектах, их береговых полосах несовершеннолетних, независимо от наличия у них навыков плавания, влечет наложение на граждан административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей, и от двух тысяч до пяти тысяч рублей на должностных лиц.
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