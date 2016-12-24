В Саранске продолжаются рейды по выявлению на водоемах подростков без родителей

По информации городской Администрации, в ходе проведенного 9 июля рейда на водоемах стадиона «Старт» и «Зеленая Роща» было выявлено 52 несовершеннолетних, которые находились без законных представителей.

Напомним, что в соответствии с региональным законодательством, нахождение, оставление без присмотра на водных объектах, их береговых полосах несовершеннолетних, независимо от наличия у них навыков плавания, влечет наложение на граждан административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей, и от двух тысяч до пяти тысяч рублей на должностных лиц.