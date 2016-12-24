Клещи продолжают атаковать жителей Мордовии

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По информации Роспотребнадзора по РМ, по состоянию на 9 июля текущего года с начала эпидемиологического мониторинга за инфекциями, передающимися клещами, в медицинские организации республики обратились 516 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 248 детей. В прошлом году ситуация на этот пеиод была заметно лучше - 324 взрослых пострадавших и 164 ребенка.
Методом ПЦР исследовано на клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз и другие возбудители инфекций 801 проба клещей, в том числе 330 клещей, снятых с пострадавших. Боррелии обнаружены в 45 экземплярах (в 36 клещах снятых с людей и 9 клещах из природы). В 10 клещах, снятых с людей обнаружены ДНК гранулоцитарного анаплазмоза человека.
В целях предупреждения возникновения и распространения заболеваний клещевым боррелиозом на территории республики проводятся акарицидные (противоклещевые) обработки летних оздоровительных учреждений и мест массового отдыха населения (парки, скверы).
На 9 июля акарицидные обработки проведены на 437,5 га физической площади с обязательным контролем эффективности.
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