Клещи продолжают атаковать жителей Мордовии

По информации Роспотребнадзора по РМ, по состоянию на 9 июля текущего года с начала эпидемиологического мониторинга за инфекциями, передающимися клещами, в медицинские организации республики обратились 516 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 248 детей. В прошлом году ситуация на этот пеиод была заметно лучше - 324 взрослых пострадавших и 164 ребенка.

Методом ПЦР исследовано на клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз и другие возбудители инфекций 801 проба клещей, в том числе 330 клещей, снятых с пострадавших. Боррелии обнаружены в 45 экземплярах (в 36 клещах снятых с людей и 9 клещах из природы). В 10 клещах, снятых с людей обнаружены ДНК гранулоцитарного анаплазмоза человека.

В целях предупреждения возникновения и распространения заболеваний клещевым боррелиозом на территории республики проводятся акарицидные (противоклещевые) обработки летних оздоровительных учреждений и мест массового отдыха населения (парки, скверы).

На 9 июля акарицидные обработки проведены на 437,5 га физической площади с обязательным контролем эффективности.