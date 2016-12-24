Игорь Комаров и Евгений Солнцев обсудили общественно-политическое развитие Оренбургской области

10 июля 2025 года полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел рабочую встречу с врио губернатора Евгением Солнцевым, где они обсудили социально-экономическое развитие региона.

«Ситуация в экономике и социальной сфере требует внимания, несмотря на определенные успехи. Так, растет объем инвестиций; уровень реальной безработицы достаточно низкий – это один из лучших показателей среди регионов округа (3 место по ПФО). На 1 июля текущего года численность зарегистрированных безработных составила 5,56 тысяч человек, уровень регистрируемой безработицы – 0,58%. В Оренбуржье продолжается масштабная работа по развитию агропромышленного комплекса, бесперебойно работают предприятия нефтегазового, металлургического и топливно-энергетического комплекса.

В области также уделяется внимание проблемам – и важно продолжать оперативно реагировать на запросы жителей. Сегодня это вопросы дорожного хозяйства, коммунальной инфраструктуры. Хорошо, что у региональной власти есть решения», – сказал Игорь Комаров.

В 2025 году Оренбургская область участвует в реализации 12 национальных проектов. В соответствии с ними сформированы и утверждены 43 региональных проекта.

По словам врио губернатора Евгения Солнцева, экономическая ситуация в регионе остается стабильной: хорошие показатели по промышленному производству, объему отгруженной продукции промышленных предприятий, сельскому хозяйству. Сохраняется положительная динамика в строительстве жилья. За январь – май 2025 года введено в действие жилых домов общей площадью 515,4 тысяч квадратных метров с ростом на 4,9% к уровню 5 месяцев 2024 года.

Положительная динамика сохраняется и на потребительском рынке: оборот розничной торговли составил 103,3% к уровню 5 месяцев прошлого года, объем платных услуг населению – 103,8%, оборот общественного питания – 107,7%.

На развитие экономики и социальной сферы области за январь – март 2025 года использовано инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий в объеме 61,44 миллиардов рублей, что составило 103,8% к соответствующему периоду 2024 года.

«Правительство области работает над актуализацией Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Главная задача – обеспечить комплексное развитие Оренбуржья, что даст возможность максимально раскрыть потенциал каждого жителя области и всего региона», – сказал Евгений Солнцев.

В этот день Игорь Комаров также провел рабочее совещание по вопросам общественно-политического развития Оренбургской области, где были рассмотрены вопросы подготовки к единому дню голосования и поддержки участников СВО.

«Органы власти прошу обратить внимание на информационное сопровождение избирательной кампании, чтобы граждане в полной мере смогли реализовать свои права. Надеюсь, что большинство жителей воспользуются своим правом, так как в сентябре оренбуржцам предстоит досрочно избрать главу региона и свыше 4 тысяч муниципальных депутатов», – отметил Игорь Комаров.

«В Оренбургской области идет подготовка к единому дню голосования. Для оперативного решения всех вопросов и обеспечения легитимности итогов выборов в регионе созданы и работают избирательный штаб и Общественный штаб по наблюдению за выборами. Подготовленные эксперты (политологи, журналисты, юристы) смогут своевременно отреагировать на возможные нарушения в выборный период», – сказал Евгений Солнцев.

В регионе реализуется комплекс мер социальной поддержки семей военнослужащих и участников СВО. Активную работу ведет Министерство социального развития, работает региональный филиал фонда «Защитники Отечества», который взаимодействует со всеми профильными ведомствами и оказывает разноплановую помощь участникам, ветеранам СВО и членам их семей. Реализуется кадровый проект «Герои Оренбуржья» по аналогии с федеральной программой «Время героев». По результатам многоэтапного отбора 33 ветерана специальной военной операции начнут обучение 1 августа.