Игорь Комаров посетил Академию настольного тенниса России – спортинтернат для одаренных детей в Оренбурге

10 июля 2025 года полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров и врио губернатора Оренбургской области посетили первую в стране Академию настольного тенниса, предназначенную для круглогодичного проживания и профессиональной подготовки юных спортсменов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, со всей России.

«Сегодня мы осмотрели уникальный спортивно-подготовительный комплекс федерального масштаба общей площадью более 7 тысяч квадратных метров. В здании обустроены комфортабельные жилые комнаты, спортивный зал для занятий настольным теннисом и игровыми видами спорта, медицинский пункт. В Приволжском федеральном округе активно развивается спортивная инфраструктура – показатель удовлетворенности условиями для занятий физкультурой в регионах нашего округа на высоком уровне – более 63% (средний показатель по России – 61,5%)», – отметил Игорь Комаров.

Академия построена при поддержке ПАО «Газпром» рядом с самым большим в России Центром настольного тенниса, открытым компанией в 2013 году. На базе Центра проходят крупные региональные, всероссийские и международные соревнования, работает спортивная школа для детей, где уже подготовлен 21 мастер спорта России по настольному теннису и 70 кандидатов в мастера спорта. Академия дополнит Центр, теперь тренироваться и строить спортивную карьеру в Оренбурге смогут ребята со всей страны. Сейчас активно идет набор воспитанников.

По итогам 2024 года 58,2% жителей Оренбургской области вовлечены в занятия спортом. По поручению Президента России Владимира Путина решается задача по росту этого показателя до 70% к 2030 году.

«В Оренбургской области мы активно занимаемся развитием спортивной инфраструктуры. На начало года в регионе насчитывается 5 357 спортивных объектов и сооружений, уровень обеспеченности – 70%. В прошлом году на развитие физкультуры и спорта было направлено более 4,4 миллиардов рублей – и это на 21% больше, чем годом ранее. Также впервые была принята программа проведения капитального ремонта муниципальных спортивных объектов с объемом финансирования около 100 миллионов рублей», – сказал врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.

Глава региона также отметил, что в 2024 году в области стартовал новый проект «Спортивный актив Оренбуржья», который объединил 10 самых крупных массовых мероприятий по различным видам спорта. Участниками проекта стали более 80 тысяч жителей.

В Оренбургской области развивается и адаптивный спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. По итогам 2024 года регулярно физической культурой и спортом занимается 37,5 тысяч людей с ОВЗ. Также ежегодно растет количество участников всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».