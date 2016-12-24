Игорь Комаров оценил ход строительства дороги-дублера улицы Чкалова

10 июля 2025 года во время рабочей поездки в Оренбургскую область полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и врио губернатора региона Евгений Солнцев осмотрели строительство одного из крупнейших дорожных объектов – дублера улицы Чкалова в областном центре.

«Развитие транспортной инфраструктуры – одна из задач, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Реализация масштабных проектов по строительству и модернизации дорожных объектов имеет большое значение для повышения качества жизни людей. В Приволжском федеральном округе в целом активно развиваются сети автомобильных дорог. Например, в прошлом году были завершены такие крупные объекты, как дорога Алексеевское – Альметьевск в Республике Татарстан, обход Тольятти, основной ход восточного выезда из Уфы», – отметил Игорь Комаров.

Новая магистраль расположена в пойме реки Урал, ее протяженность 6,7 километров. Дорога с двумя полосами движения в каждую сторону соединит улицу Степана Разина и Загородное шоссе, пересекая улицы Уральскую, Мира и 60 лет Октября.

Дорога строится в рамках государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства Оренбургской области». Строительство началось в 2023 году. Сегодня объект готов более чем на 75%.

«Реализация проекта позволит решить две серьезные проблемы: разгрузить крупные магистрали областного центра – проспект Гагарина и улицу Чкалова – и одновременно обеспечить транспортной инфраструктурой динамично развивающиеся новые микрорайоны города», – сказал врио губернатора Евгений Солнцев.

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров по итогам разговора с главой региона обратил внимание на важность соблюдения сроков сдачи объекта.