В Мордовии прошла конференция по вопросам организации деятельности добровольной пожарной охраны в Русской Православной Церкви

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В соответствии с инициативой Министра МЧС России Александра Куренкова и благословлением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 9 июля в Мордовии на территории Иоанно-Богословского Макаровского мужского монастыря прошла конференция по вопросам организации деятельности добровольной пожарной охраны в Русской Православной Церкви.
В мероприятии приняли участие добровольные пожарные РПЦ, представители духовенства, сотрудники центрального аппарата МЧС России и главных управлений МЧС в ПФО, общественные организации пожарной охраны, а также представители российского казачества.
Конференция была организована с целью обсуждения проблемных вопросов, связанных с функционированием добровольных пожарных подразделений при храмах и монастырях РПЦ. Были рассмотрены лучшие практики по их созданию. Особое внимание было уделено опыту регионов, достигших значительных успехов в эффективном взаимодействии между подразделениями МЧС России и добровольцами РПЦ.
Для практической отработки действий сотрудники МЧС и добровольная пожарная команда Иоанно-Богословского Макаровского мужского монастыря провели совместное пожарно-тактическое занятие на базе детского православного лагеря «Солнечная Мордовия».
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