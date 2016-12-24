В Саранске Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг. приглашает на экскурсии, посвященные военной технике

С 12 июля года на площадке «музея под открытым небом» стартуют экскурсии, посвященные военной технике. Все желающие смогут погрузиться в историю и узнать больше о выдающихся образцах военной продукции советского периода.

Опытные экскурсоводы расскажут о каждом экспонате и приведут интересные исторические факты.

Для участия в экскурсиях необходимо предварительно записаться по телефону 47-14-11 (или через сообщения в сообществе музея в ВКонтакте). Экскурсии проводятся с 10.00 до 16.00.