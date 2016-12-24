Житель Саранска лишился более миллиона рублей в стремлении купить авто на сайте бесплатных объявлений

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Как сообщает МВД по РМ, в дежурную часть отдела полиции в Саранске обратился 39-летний местный житель, заявивший о хищении у него денежных средств.
Мужчина рассказал, что в поисках автомобиля для покупки он нашел подходящий для себя вариант на сайте бесплатных объявлений. После часовой переписки с продавцом, тот предложил продолжить диалог в мессенджере.
Вскоре покупателю в мессенджере прислали документы, которые он должен был заполнить и отправить в ответ, а также реквизиты для оплаты услуг по подбору автомобиля, таможенного сбора и предоплаты в сумме 1 151 000 рублей.
Еще 1 миллион рублей продавец посоветовал перевести на крипто-кошелек и прислал ссылку на приложение, которое следовало скачать и установить для отслеживания движения средств. Но ссылка показалась жителю Саранска сомнительной. В дальнейшем выяснилось, что программа используется мошенниками для взлома личных кабинетов на виртуальном сервере. Почуяв неладное, мужчина захотел вернуть свои деньги, но ему было в этом отказано.
В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка.
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