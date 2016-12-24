В Мордовии в этом году произошло 13 ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов

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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Такие данные приводит МВД по РМ. По информации ведомства в дорожных происшествиях погиб один 16-летний подросток и 14 детей получили травмы, двое из раненых являлись пассажирами мототранспорта.
По словам врачей-травматологов детской республиканской больницы, все поступающие к ним в результате ДТП на мототранспорте дети имеют очень тяжелые травмы. После длительного лечения им требуется не менее долгая реабилитация. При этом, кто-то частично теряет зрение, кому-то ампутируют конечности, у кого-то не должным образом начинают функционировать внутренние органы. И все это - результат халатности родителей, которые купили своему ребенку мототехнику.
В Федеральном законе установлена категория М для мопедов, скутеров и легких квадроциклов, управление которыми возможно при достижении шестнадцатилетнего возраста. За бесправное вождение предусматривается штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
В свою очередь, собственник транспортного средства привлекается к административной ответственности за передачу мототехники в управление ребенку с наложением административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
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