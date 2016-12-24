Пара из Мордовии зарегистрировала брак на Всероссийском свадебном фестивале в Национальном центре «Россия»

8 июля, в День семьи, любви и верности, в Национальном центре «Россия» стартовал II Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Пара из Республики Мордовия зарегистрировала брак в первый день фестиваля. Масштабный праздник любви и семейных традиций проходит в НЦ «Россия» с 8 по 10 июля, где в эти дни зарегистрируют браки более 200 пар из всех регионов страны.

Одной из пар, которая заключила брак в первый день Всероссийского свадебного фестиваля, стали Артём Вантяйкин и Ангелина Нефедова. История новоиспеченных молодоженов началась еще в детстве, когда они росли на соседних улицах села Дубёнки. Они видели друг друга, но не общались, а познакомились только на свадьбе общих знакомых, когда оба немного подросли. После этого Артём принялся проявлять внимание - приносил цветы и сладости, приглашал гулять. Так произошло родство душ, первая влюблённость и наконец - глубокая взаимная привязанность… Они вместе покинули родные края и отправились покорять большие горизонты. Однажды Артём предложил Ангелине отпраздновать повышение на работе, а сам подготовил кольцо. Во время свидания он встал на колено и предложил возлюбленной стать его женой. Тогда Ангелина ответила «Да!», а повторила этот ответ уже вместе с Артемом на Всероссийском свадебном фестивале.

День бракосочетания был наполнен яркими событиями. Сначала будущие молодожены отправились на прогулку на яхтах по Москве-реке. Затем в окружении своих гостей прошли по живописной набережной к Национальному центру «Россия», где в торжественной обстановке сотрудники ЗАГСа скрепили семейные союзы россиян.

Важным событием фестиваля стала передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Эта традиция была заложена еще на Выставке «Россия»: огонь привезли из Мурома — одного из древнейших городов России, где жили святые Пётр и Феврония, ставшие многовековым символом любви и верности. Все это время огонь бережно хранился в лампаде в ЗАГСе на ВДНХ. Пары I Всероссийского свадебного фестиваля передали молодоженам семейные очаги, зажженные от этой лампадки. Очаги станут символом преемственности традиций и крепкого семейного союза.

Церемонии бракосочетания пар из разных регионов страны также состоятся 9 июля.

Наряду с торжественными событиями для участников фестиваля подготовлена культурно-просветительская программа. С 8 и 10 июля для молодоженов и их гостей проходят музыкальные концерты, на которых выступают популярные артисты и музыкальные коллективы. Среди них Nansi & Sidorov, NILETTO, Uma2rman и другие исполнители.

Все желающие могут посетить паблик-токи, где выступают известные историки, журналисты, психологи, музыканты, стилисты, бьюти-мастера и руководители свадебных агентств. Дискуссии об истории свадеб, культуре, семейных ценностях ведут Николай Жаринов, Алексей Чеснаков, Вячеслав Дубынин и другие.

В программе разнообразные мастер-классы, на которых участники могут проявить свои таланты, освоить новые умения. Например, создать замечательные сувениры с сакральным смыслом: куклы «Неразлучники», «Венки счастья» из луговых трав и другие обереги для дома. Или приготовить русское обрядовое блюдо — «банник», то есть свадебный хлеб, зашитый в скатерть. Участников также ждет гастро-представление «Кулинарное искусство», на котором молодожены узнают секреты приготовления традиционных блюд «свадебной» русской кухни.

На фестивале представлена выставка эксклюзивных свадебных костюмов, работы ведущих российских модных домов, воплотивших в тканях высокое искусство. В числе брендов: Валентин Юдашкин, Александр Арутюнов, Measure, GAPANOVICH и Edem Couture.

В программу фестиваля входит встреча Литературного клуба «Что/бы почитать?!». Гости клуба обсуждают книги, посвященные любви, преданности и семейным отношениям. Модератор — профессор НИУ ВШЭ, автор телеграм-канала «Чеснаков.Библиотека» Алексей Чеснаков.

Молодожены и все желающие, могут посетить тематические экскурсии Национального центра «Россия» по выставкам «Рождение масштаба» и «Путешествие по России». Эти маршруты сквозь призму семьи и любви показывают, как судьбы людей и история страны переплетаются в единый сюжет.

Завершится трехдневная программа красочной церемонией закрытия II Всероссийского свадебного фестиваля. 10 июля молодожёнов со всей страны будут приветствовать выдающиеся люди, затем состоится музыкальный вечер — концерт-погружение в мир чувств через всенародно любимые русские произведения XX века. Их исполнят солистка Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Диана Казанлиева и лауреат международных конкурсов, художественный руководитель творческого объединения «Овертон» Якуб Суворов под аккомпанемент ведущего концертмейстера Михайловского театра Натальи Дудик.

Полная программа фестиваля доступна на официальном сайте Национального центра «Россия» в разделе «Афиша».

Фестиваль «Россия. Соединяя сердца» продлится с 8 по 10 июля и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.