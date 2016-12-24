Народный фронт выяснил, почему мало граждан получают налоговый вычет за спорт и ГТО

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Народный фронт направил доклад в Правительство РФ и Минспорта, указав на необходимость усилить разъяснительную работу о налоговых вычетах за занятия спортом и сдачу норм ГТО. Согласно опросу ОНФ и ВЦИОМ, только 33% россиян знают о вычете за спорт, а о компенсации за ГТО и диспансеризацию – лишь 19%.
Налоговый вычеи возможен с расходов на спорт (до 150 тысяч рублей в год), а с 2025 года вычет дает и выполнение норм ГТО (18 тысяч рублей), если в том же году пройдена диспансеризация.
Для автоматического начисления вычета спортивные организации должны передавать данные в налоговую службу и числиться в реестре Минспорта. В Мордовии в реестре Минспорта на данный момент числится всего 32 организации.
ОНФ предложил властям создать методические материалы для населения и спортивных организаций, чтобы повысить осведомленность и вовлеченность в программу.
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