Народный фронт выяснил, почему мало граждан получают налоговый вычет за спорт и ГТО

Народный фронт направил доклад в Правительство РФ и Минспорта, указав на необходимость усилить разъяснительную работу о налоговых вычетах за занятия спортом и сдачу норм ГТО. Согласно опросу ОНФ и ВЦИОМ, только 33% россиян знают о вычете за спорт, а о компенсации за ГТО и диспансеризацию – лишь 19%.

Налоговый вычеи возможен с расходов на спорт (до 150 тысяч рублей в год), а с 2025 года вычет дает и выполнение норм ГТО (18 тысяч рублей), если в том же году пройдена диспансеризация.

Для автоматического начисления вычета спортивные организации должны передавать данные в налоговую службу и числиться в реестре Минспорта. В Мордовии в реестре Минспорта на данный момент числится всего 32 организации.

ОНФ предложил властям создать методические материалы для населения и спортивных организаций, чтобы повысить осведомленность и вовлеченность в программу.