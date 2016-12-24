Крепкие семьи — наш новый тренд: участники Свадебного фестиваля готовы сказать: «Да!» – в НЦ «Россия»

Завершаются финальные приготовления к открытию II Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца», который пройдет с 8 по 10 июля в Национальном центре «Россия». Уникальное событие станет началом семейной жизни для более чем 200 пар со всей страны. Будущие молодожены встретились с организаторами фестиваля и познакомились с НЦ «Россия».

«Национальный центр "Россия" на эти три дня превратится в пространство семьи, любви и верности. Гости увидят все многообразие свадебной культуры нашей страны: от национальных нарядов до традиционных блюд, от просветительских лекций до мастер-классов. Мы ждем не только молодоженов, но и всех, кто разделяет традиционные семейные ценности. Мы хотим в том числе с помощью этого фестиваля, чтобы крепкая семья становилась трендом, осознанным выбором молодого поколения, ведь это не только личное счастье и сохранение рода, но и важный вклад в будущее нашей страны. Отдельная благодарность Правительству Москвы и столичным ЗАГСам, вместе с которыми мы проводим это важное мероприятие», — сказала заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина.

Участники фестиваля с волнением ждут торжественного момента. Для каждого из них возможность заключить брак на таком масштабном и значимом событии — особая честь и повод для гордости. Будущие молодожены, представляющие разные регионы России, уже сейчас тепло поддерживают друг друга, обмениваясь пожеланиями счастья и долголетия.

Фестиваль «Россия. Соединяя сердца» станет настоящим праздником семейных ценностей, где каждый сможет найти вдохновение для построения крепкого и счастливого союза. Участников и гостей ждет насыщенная трехдневная программа. 8 июля, в День семьи, любви и верности, фестиваль стартует торжественным шествием молодоженов. В сопровождении цирковых артистов и барабанщиц, задающих ритм праздничному параду, пары-участники фестиваля пройдут сквозь живой коридор из родных и близких. Затем состоится церемония единовременной регистрации брака и торжественная передача молодоженам огня семейного очага от пар I Всероссийского свадебного фестиваля, как символ счастливой совместной жизни на долгие годы.

В пространстве НЦ «Россия» также пройдут V Всероссийский форум многодетных семей «Многодетная Россия», тематические паблик-токи о семейных отношениях и свадебных традициях, гастрономические представления с дегустациями блюд свадебной кухни народов страны, мастер-классы по созданию традиционных семейных оберегов, выступления звезд, выставка свадебных костюмов и многое другое.