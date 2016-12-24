В Мордовии пройдет музыкальный фестиваль We Love Drum & Bass Rave: Матрешка на Краю земли

«Передадим наши традиции потомкам»
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
19 июля в Ардатове пройдет примечательный музыкальный фестиваль WeLove Drum & Bass Rave: Матрешка на Краю земли.
На сцене выступят ключевые представители российского направления Drum & Bass - Teddy Killerz, Toper & 007, Stim Axel, Gvozd, Plago, Ryan Audley.
Организаторы рекомендуют заранее сохранить билеты на телефон и взять с собой наличные — интернет-связь на месте может быть нестабильной.
Начало в 17.00.
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