В Мордовии пройдет музыкальный фестиваль We Love Drum & Bass Rave: Матрешка на Краю земли

19 июля в Ардатове пройдет примечательный музыкальный фестиваль WeLove Drum & Bass Rave: Матрешка на Краю земли.

На сцене выступят ключевые представители российского направления Drum & Bass - Teddy Killerz, Toper & 007, Stim Axel, Gvozd, Plago, Ryan Audley.



Организаторы рекомендуют заранее сохранить билеты на телефон и взять с собой наличные — интернет-связь на месте может быть нестабильной.

Начало в 17.00.