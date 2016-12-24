В Мордовии пройдет музыкальный фестиваль We Love Drum & Bass Rave: Матрешка на Краю земли

Репортер

19 июля в Ардатове пройдет примечательный музыкальный фестиваль WeLove Drum & Bass Rave: Матрешка на Краю земли.

На сцене выступят ключевые представители российского направления Drum & Bass - Teddy Killerz, Toper & 007, Stim Axel, Gvozd, Plago, Ryan Audley. 

Организаторы рекомендуют заранее сохранить билеты на телефон и взять с собой наличные — интернет-связь на месте может быть нестабильной.

Начало в 17.00.

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