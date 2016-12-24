МГПУ им. М.Е.Евсевьева в этом году выпускает 854 молодых специалиста

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В Саранске на Юбилейной площади Педагогического университета состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам высшего профессионального образования 2025 года. В этом году ВУЗ выпускает 854 молодых специалиста.
Выпускников поздравили заместитель Председателя Госсобрания РМ Наталья Долматова, ректор МГПУ имени М. Е. Евсевьева Марина Антонова, Главный федеральный инспектор по РМ Анатолий Гулин, сенатор Петр Тултаев.
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