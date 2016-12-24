В Мордовии в ходе первого этапа операции «Нелегал-2025» выявили более 20 иностранцев, незаконно находящихся на территории РФ

«Передадим наши традиции потомкам»
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
Комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2025» на территории республики проводилась с 16 по 25 июня с участием сотрудников трех силовых ведомств - регионального МВД, УФСБ России по Республике Мордовия и при силовой поддержке Росгвардии.
По данным МВД по РМ, в результате 400 проверок на различных объектах было выявлено 236 административных правонарушений в сфере миграции, 142 – в сфере безопасности дорожного движения. Наложено административных штрафов на общую сумму почти в 750 тысяч рублей.
Кроме того, установлено 22 иностранных гражданина, незаконно находящихся на территории Российской Федерации. За этот же период по 17 иностранцам уже приняты решения о выдворении за пределы нашей страны. В отношении 34 иностранных граждан приняты решения о неразрешении въезда.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником медиков Мордовии
В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
Артём Здунов поздравил с Троицей жителей и гостей Зубово-Полянского района
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО