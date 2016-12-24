Роспотребнадзор по РМ проводит «горячую линию» по защите прав потребителей при оказании платных образовательных услуг

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В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
В период с 7 по 18 июля года специалисты Управления Роспотребнадзора по РМ ответят на вопросы, касающиеся защиты прав потребителей платных образовательных услуг, дадут рекомендации о порядке заключения договоров, оплате, возврате средств и другим вопросам.
Сообщается, что с вопросами по указанной тематике можно обращаться по телефонам:
- «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по РМ 8(8342) 23-41-30, 8(8342) 23-24-56. Часы работы: понедельник-четверг: с 9-00 до 18-00 часов, пятница: с 9-00 до 16-45 часов (обеденный перерыв с 13-00 до 13-45 часов);
- «горячей линии» Консультационного центра для потребителей при Центре гигиены и эпидемиологии в РМ 8(8342)24-62-68. Часы работы: понедельник-пятница: с 8-00 до 16-30 часов (обеденный перерыв с 12-00 до 12-30 часов)
- «горячей линии» Единого консультационного центра 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный), работает в круглосуточном режиме.
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В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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