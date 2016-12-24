Изменить культуру на селе: до 15 июля открыт прием заявок на участие в программе «Земский работник культуры»

До 15 июля продолжается прием заявок на участие в программе «Земский работник культуры». Это возможность переехать на работу в село или небольшой город, получить денежные средства на обустройство жизни и внести вклад в развитие страны.

Программа «Земский работник культуры» была запущена в 2025 году по поручению Президента России как продолжение успешных проектов «Земский доктор» и «Земский учитель». Теперь поддержку получают и работники культуры – библиотекари, музейные сотрудники, руководители творческих коллективов, специалисты домов культуры, преподаватели дополнительного образования.

Реализация программы напрямую соответствует целям и задачам национального проекта «Семья», направленного на повышение качества жизни для семей, в том числе в сельской местности. Культура играет в этом ключевую роль: доступ к творчеству, традициям, досугу и образованию помогает формировать сильное, устойчивое сообщество.

В программе принимают участие 87 регионов России, в том числе и Мордовия. В этом году в республике планируется трудоустроить четырех специалистов, в следующем – уже 15. Участникам предоставляется единовременная компенсационная выплата, которую они могут использовать по своему усмотрению.

По России для будущих земских работников культуры доступно свыше 4,5 тысячи вакансий из более чем 2,5 тысячи организаций. Подать заявку и узнать подробности можно на официальной странице Минкультуры России: https://culture.gov.ru/about/zemstvo-worker-program/

Размер выплаты зависит от региона. Тем, кто решит переехать в села и малые города ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, а также в регионы Дальнего Востока, будет выплачено 2 миллиона рублей. В остальных субъектах – 1 миллион рублей.

Многие регионы дополнительно помогают с переездом: предоставляют жилье, компенсации по оплате ЖКХ, субсидии на ипотеку, земельные участки под строительство или муниципальные квартиры. Такой подход помогает специалистам быстрее адаптироваться на новом месте и закрепиться на селе.

Программа направлена на то, чтобы сделать культурную жизнь в селах и малых городах доступной, современной и разнообразной. Она уже работает, и сегодня главное – не упустить шанс стать её частью.