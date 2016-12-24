Игорь Комаров и глава Чувашии Олег Николаев обсудили социально-экономическое развитие региона и поддержку участников СВО

3 июля 2025 года в Чебоксарах полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел рабочую встречу с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым, на которой они обсудили социально-экономическое положение региона.

Игорь Комаров отметил, что Чувашия развивается стабильно: «За первые 4 месяца 2025 года видим рост индекса промышленного производства: 107,4% – это выше, чем в среднем по ПФО и России. За последние несколько лет значительно вырос объем инвестиций в основной капитал. Например, реализуются инвестиционные проекты в сфере производства электротехнических изделий, приборостроения, промышленной техники. Развивается экспорт. Знаю, что в планах выход на восточные рынки через еще один наш регион – Ульяновскую область».

По словам Олега Николаева, социально-экономическое развитие региона за январь – май 2025 года характеризовалось также увеличением объемов сельскохозяйственного производства, работ в строительстве и ростом оборота розничной торговли. Также глава Чувашии отметил существенное снижение численности безработных граждан в регионе.

Наибольший рост промышленного производства продемонстрировали предприятия по производству компьютеров, электронных и оптических изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, химических продуктов. По предварительной оценке, промышленными предприятиями республики за 5 месяцев отгружено товаров собственного производства на сумму 243 миллиарда рублей, что на 14% больше, чем в соответствующем периоде 2024 года.

Аграрии Чувашии наращивают производство яиц, мяса и молока; растет количество посевных площадей. По предварительным расчетам, за январь – май 2025 года произведено 216 тысяч тонн молока (103,6% к январю – маю 2024 года), мяса – 47,7 тысяч тонн (105,2%), яиц – 222,7 миллионов штук (137,8%).

Объем работ в строительстве по предварительным данным за 5 месяцев 2025 года составил 24 миллиарда рублей или 129% к соответствующему периоду 2024 года. За счет всех источников финансирования в этом периоде ожидается ввод в эксплуатацию жилья 421,9 тыс. кв. метров.

В ходе встречи обсуждалась также реализация нового образовательного проекта «Время СВОих». Олег Николаев рассказал Игорю Комарову об участниках первой волны: «33 человека, лучшие из лучших в Чувашии, большинство из которых имеют по несколько государственных наград за доблесть. Они прошли комплексную систему отбора, включающую тестирование и собеседования».

Глава республики также отметил, что на Чебоксарском экономическом форуме было подписано соглашение с банком ПСБ, которое предусматривает поддержку участников специальной военной операции, ветеранов и их семей в открытии собственного дела: от разработки идеи до ее реализации. В Чувашии данная инициатива является частью масштабной программы по социальной адаптации военнослужащих, вернувшихся из зоны специальной военной операции.

В этот день Игорь Комаров также провел рабочее совещание по вопросам общественно-политического развития Чувашской Республики, где участники обсудили предстоящие выборы главы региона. «Главное – четкая и прозрачная организация выборов. Все должно быть по закону, открыто и честно. Это основа доверия к результатам и спокойствия в обществе. Важно также обеспечить безопасность всем участникам избирательного процесса. Успех зависит от общей системной, слаженной и скоординированной работы», – подчеркнул полпред.