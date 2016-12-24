В Мордовии студент выслушал приговор суда за хищение 500 тысяч рублей из гранта на развитие вейкбординга

В столице Мордовии 22-летний студент-предприниматель по решению суда заплатит крупный штраф за мошенничество со средствами государственного гранта. Его уловки выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в августе 2023 года обвиняемый обратился в Минэкономики РМ с целью получения гранта для популяризации вейкбординга (это катание на специальной доске за катером на тросе).

Молодой предприниматель к тому времени уже открыл на водоеме в селе Булгаково Кочкуровского района вейк-парк «BULLWAKE», сдавал в аренду снаряжение для занятий вейкбордингом, а также обучал всех желающих.

Полученные в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» 500 тысяч рублей должны были пойти на приобретение двух трамплинов для вейк-парка. Но предприниматель решил потратить деньги на личные нужды, а хищение средств замаскировать подложным договором купли-продажи необходимого оборудования.

Фигурант обратился к знакомому, который за вознаграждение из подручных средств и пластика изготовил ему макеты трамплинов для отчетности. Но эти конструкции были непригодны для реального использования по назначению.

Свою вину местный житель признал полностью и в полном объеме возместил причиненный ущерб. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.