В Мордовии студент выслушал приговор суда за хищение 500 тысяч рублей из гранта на развитие вейкбординга

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В столице Мордовии 22-летний студент-предприниматель по решению суда заплатит крупный штраф за мошенничество со средствами государственного гранта. Его уловки выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в августе 2023 года обвиняемый обратился в Минэкономики РМ с целью получения гранта для популяризации вейкбординга (это катание на специальной доске за катером на тросе).
Молодой предприниматель к тому времени уже открыл на водоеме в селе Булгаково Кочкуровского района вейк-парк «BULLWAKE», сдавал в аренду снаряжение для занятий вейкбордингом, а также обучал всех желающих.
Полученные в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» 500 тысяч рублей должны были пойти на приобретение двух трамплинов для вейк-парка. Но предприниматель решил потратить деньги на личные нужды, а хищение средств замаскировать подложным договором купли-продажи необходимого оборудования.
Фигурант обратился к знакомому, который за вознаграждение из подручных средств и пластика изготовил ему макеты трамплинов для отчетности. Но эти конструкции были непригодны для реального использования по назначению.
Свою вину местный житель признал полностью и в полном объеме возместил причиненный ущерб. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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