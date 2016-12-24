На Всероссийской ярмарке трудоустройства жителям Мордовии предложили вакансии с зарплатой до 168 тысяч рублей

В Мордовии на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» 80 крупных компаний сферы промышленности, строительства, сельского хозяйства представили для соискателей более 2,6 тысяч вакансий.

Заявлены вакансии обрубщика, волочильщика проволоки, электрогазосварщика, огнеупорщика, электромонтера с уровнем заработной платы до 168 тысяч рублей. Для граждан, желающих переехать в Мордовию, на ярмарке были представлены рабочие места с предоставлением жилья. По данным региональной Службы занятости, из полутора тысяч посетителей прошли собеседования и получили предложения от работодателей 386 человек.

Также более 800 школьников и студентов Мордовии посетили открывшийся в рамках ярмарки Фестиваль профессий. Ведущие профессиональные учебные заведения республики провели для ребят 19 мастер-классов по востребованным специальностям с использованием учебного оборудования.

На Фестивале профессий можно было создать мобильное приложение, поработать водителем виртуального погрузчика, попробовать себя в качестве специалиста по сварке и т.д. В свою очередь, зксперты помогли выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства.