Бизнесу Мордовии рассказали о взаимодействии с органами контроля и решении споров

Репортер

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» оказывают поддержку предпринимателям региона. В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» 25 июня на площадке Центра состоялся День открытых дверей. 

Главным гостем мероприятия стала Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мордовии, председатель Мордовского республиканского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Елена Юрченкова. 

С предпринимателями разобрали три ключевые темы: 

- Роль Уполномоченного в решении споров с контролирующими органами.
- Преимущества участия в деловых объединениях для развития бизнеса.
- Как избежать штрафов при взаимодействии с Роскомнадзором. 

Мероприятие стало площадкой для конструктивного диалога между представителями бизнес-сообщества и органами власти. Представители бизнеса высоко оценили возможность прямого общения с Уполномоченным, получения компетентных ответов на волнующие темы. 

Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.

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