Бизнесу Мордовии рассказали о взаимодействии с органами контроля и решении споров

«Относиться к делу с душой»
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Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» оказывают поддержку предпринимателям региона. В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» 25 июня на площадке Центра состоялся День открытых дверей.
Главным гостем мероприятия стала Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мордовии, председатель Мордовского республиканского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Елена Юрченкова.
С предпринимателями разобрали три ключевые темы:
- Роль Уполномоченного в решении споров с контролирующими органами.
- Преимущества участия в деловых объединениях для развития бизнеса.
- Как избежать штрафов при взаимодействии с Роскомнадзором.
Мероприятие стало площадкой для конструктивного диалога между представителями бизнес-сообщества и органами власти. Представители бизнеса высоко оценили возможность прямого общения с Уполномоченным, получения компетентных ответов на волнующие темы.
Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.
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