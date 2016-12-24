Бизнесу Мордовии рассказали о взаимодействии с органами контроля и решении споров

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» оказывают поддержку предпринимателям региона. В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» 25 июня на площадке Центра состоялся День открытых дверей.

Главным гостем мероприятия стала Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мордовии, председатель Мордовского республиканского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Елена Юрченкова.

С предпринимателями разобрали три ключевые темы:

- Роль Уполномоченного в решении споров с контролирующими органами.

- Преимущества участия в деловых объединениях для развития бизнеса.

- Как избежать штрафов при взаимодействии с Роскомнадзором.

Мероприятие стало площадкой для конструктивного диалога между представителями бизнес-сообщества и органами власти. Представители бизнеса высоко оценили возможность прямого общения с Уполномоченным, получения компетентных ответов на волнующие темы.

Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.