Житель Мордовии признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении тайны телефонных переговоров

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Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 28-летнего жителя региона, признанного виновным в неправомерном доступе охраняемой законом компьютерной информации и нарушении тайны телефонных переговоров.
Установлено, что в октябре 2024 года сотрудник одной из компаний-операторов сотовой связи, воспользовавшись служебным доступом к базе данных, за деньги скопировал и «слил» по интернету персональные данные и детализацию телефонных соединений 21 абонента.
В отношении мужчины было расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности).
Приговором Октябрьского суда Саранска подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, осужденный на 2 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с обработкой персональных данных и информации.
Приговор вступил в законную силу.
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