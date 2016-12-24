Народный фронт в РМ держит на контроле решение проблем в ЖКХ и дорожной сфере

В Музее Эрьзи прошло заседание регионального штаба Народного фронта, на котором подвели итоги работы за первое полугодие 2025 года. Основное внимание очередного заседания было сосредоточено на острых темах, волнующих жителей республики. Наиболее актуальными оказались проблемы ЖКХ и качество дорожного покрытия.

Руководитель регионального отделения Народного фронта Наталья Сайгачева отметила, что особенно много обращений по дорожной теме поступило из городского округа Саранск, Лямбирского, Рузаевского, Ковылкинского и Старошайговского районов. Сотрудники регионального исполкома выезжали на места, чтобы воочию увидеть проблему и затем обратиться к органам власти для ее решения.

В большинстве случаев чиновники сообщают о нехватке средств и обещают искать возможности для включения дорог в муниципальные или федеральные программы. Лидер Народного фронта В.В. Путин на одном из последних совещаний, в котором участвовал Глава Мордовии, напомнил о необходимости следить за качеством дорог в Саранске. Народный фронт берет данное поручение Президента на контроль.

Второй по количеству обращений стала тематика ЖКХ и благоустройства. Часть проблем уже удалось решить. Например, старый барак на Химмаше, напротив нового многоквартирного дома на улице Пуркаева, был снесен после обращения Народного фронта. Теперь в планах города — создание тротуара от этой улицы до остановки на ул. Т.Бибиной, о котором просили жители.

Также, по сигналу активистов, было установлено освещение в деревне Кавторовка Ромодановского района и в сквере на улице Гожувской в Саранске, ликвидирована свалка на Ключаревском шоссе и появился остановочный павильон на конечной точке пятого троллейбусного маршрута.

Проект реконструкции бульвара Эрьзи, предложенный активистами на встрече с Главой Мордовии Артёмом Здуновым, также нашел поддержку. По результатам общественного голосования бульвар Эрьзи стал победителем проекта по благоустройству. Уже через год у жителей Химмаша появится новое комфортное место для отдыха.

Еще одно важное направление работы Народного фронта — помощь защитникам Отечества, участвующим в специальной военной операции. Ежемесячно сопредседатель регионального штаба ОНФ в РМ Игорь Еремкин вместе с командой предпринимателей из организации «Терентич Тим» доставляет гуманитарную помощь нашим военнослужащим и мирному населению новых регионов.