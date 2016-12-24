Команда школьников Мордовии вернулась из образовательного путешествия в Ханты-Мансийский автономный округ

«День России - особенный праздник для каждого из нас!»
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Благодаря программе «Уверенный старт» Всероссийского проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия - страна возможностей» 20 восьмиклассников из Мордовии смогли увидеть изнутри работу стратегически важной для экономики страны нефтегазовой отрасли и на шаг приблизиться к осознанному выбору будущей профессии.
В течение пяти насыщенных дней участники программы побывали на ключевых производственных площадках компании «Газпромнефть-Хантос». Ребята посетили одно из крупнейших в России Южно-Приобское месторождение и своими глазами увидели, как ведется добыча нефти. Школьникам показали оборудование, с которым ежедневно работают специалисты, рассказали как проводятся испытания образцов нефти и воды в лабораториях. Отдельным блоком стала экскурсия в кернохранилище - место, где ведется геологический анализ скважин и хранятся образцы горных пород, извлеченных с глубины.
На всех объектах подростки узнали о ключевых профессиях отрасли, им показали, как организована работа смен, какие требования предъявляются к сотрудникам и какие современные цифровые решения внедряются для автоматизации процессов.
Кроме производственных объектов, подростки побывали в Югорском государственном университете и приняли участие в обучающих играх. Ребята также посетили Музей геологии, нефтегазового дела и энергетики, а также историко-культурный центр «Старый Сургут».
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