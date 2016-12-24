В Саранске на один день изменится схема движения общественного транспорта на нескольких маршрутах

В связи с празднованием в столице Мордовии Дня молодежи 28 июня с 9:00 до 23:00 будет ограничено движение по ул. Московская. Это повлечет за собой изменения в движении общественного транспорта на нескольких маршрутах.

По информации Администрации города, автобусные маршруты №№ 8, 19, 20, 22, 24, 28, 35, 45 вместо улицы Московская будут осуществлять движение по ул. Серова с выходом на ул. А. Невского.

Троллейбусы маршрута №15 при движении с Юго-Западной части города вместо улиц А. Невского - Московская – Рабочая поедут по ул. Гагарина – ул. Полежаева – пр. Ленина - ул. Коммунистическая и далее по действующему маршруту.

В обратном направлении вместо улиц Рабочая – Московская - А. Невского троллейбусы поедут по пр. Ленина – ул. Васенко – ул. Гагарина и далее по действующему маршруту.

Публику после празднования на прилегающей к Ледовому дворцу площади будут ожидать 6 автобусов марки «МАЗ» для доставки пассажиров по микрорайонам города.