Жители поселка Николаевка просят депутатов нормализовать работу почты и решить вопрос с отловом бродячих собак

Заместитель Председателя Госсобрания Мордовии, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Сергей Вдовин провел прием граждан.

К парламентарию обратился Геннадий Балыков из поселка Николаевка. Он сообщил, что жители не могут получать почтовые услуги в полном объеме из-за нехватки сотрудников в местном отделении. Сергей Вдовин обсудил ситуацию с представителями регионального Управления федеральной почтовой связи. Там депутата заверили, что проблема будет решаться.



В свою очередь, Игорь Балакирев заявил о необходимости отлова бездомных собак в том же поселении. Сергей Вдовин взял оба вопроса на контроль.