Жители поселка Николаевка просят депутатов нормализовать работу почты и решить вопрос с отловом бродячих собак

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Заместитель Председателя Госсобрания Мордовии, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Сергей Вдовин провел прием граждан.
К парламентарию обратился Геннадий Балыков из поселка Николаевка. Он сообщил, что жители не могут получать почтовые услуги в полном объеме из-за нехватки сотрудников в местном отделении. Сергей Вдовин обсудил ситуацию с представителями регионального Управления федеральной почтовой связи. Там депутата заверили, что проблема будет решаться.
В свою очередь, Игорь Балакирев заявил о необходимости отлова бездомных собак в том же поселении. Сергей Вдовин взял оба вопроса на контроль.
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Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
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