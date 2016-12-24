В Мордовии для пассажиров на пригородном железнодорожном транспорте с 1 июля начнет действовать новый тариф

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С 1 июля 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РМ утвержден тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории республики в границах обслуживания АО «Башкортостанская ППК» в размере 31 руб. 60 коп. за одну десятикилометровую зону.
Каждый пассажир имеет право бесплатно провозить с собой на 1 билет, кроме мелких вещей, ручную кладь весом не более 36 кг, размер которой по сумме 3-х измерений не превышает 180 см.
Стоимость провоза дополнительного веса ручной клади свыше 36 кг, но не более 50 кг установлена в следующих размерах:
- при провозе на расстоянии до 100 км - 33 рубля
- при провозе на расстоянии свыше 100 км - 68 рублей.
К ручной клади относятся вещи пассажиров, перевозимые ими при себе, независимо от их рода и вида упаковки (в т.ч. растения, саженцы и другие посадочные материалы с обвязанной кроной и упакованными корневищами), которые по своим размерам помещаются в вагоне на местах для размещения ручной клади.
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