Представительницы Мордовии вошли в число победителей конкурсов «Моя страна – моя Россия» и Росмолодёжь.Гранты

В рамках Молодежного дня Петербургского международного экономического форума состоялась торжественная церемония награждения победителей ХХII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В возрастной категории от 18 лет в финал конкурса прошли 183 участника, каждый из которых имел возможность подать заявку на участие в конкурсе Росмолодёжь.Гранты. В число победителей конкурсов вошли Екатерина Киселева и Анастасия Виряскина из Республики Мордовия – авторы проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских регионов.

В новом сезоне Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» приняли участие 74 369 человек из всех регионов страны. Молодые люди от 14 до 35 лет предложили инициативы по развитию регионов и улучшению качества жизни. Работы были поданы в 13 тематических номинациях, охватывающих ключевые сферы общества. В 2025 году проект «Моя страна — моя Россия» стал не только платформой для реализации молодежных идей, но и площадкой для организации и проведения конкурса Росмолодёжь.Гранты. За 22 года конкурс стал зеркалом устремлений молодежи, а его участники доказывают: будущее страны – в руках тех, кто действует.

Итоги сезона подвели в рамках торжественной церемонии, где победителей чествовали представители федеральных министерств и ведомств, лидеры образовательных и общественных организаций, а также партнеры конкурса. Именно они объявили авторов лучших проектов и вручили заслуженные награды.

«Благодаря активному участию жителей Республики Мордовия в конкурсе «Моя страна – моя Россия» в регионе формируется сообщество молодых людей со своими талантами и инициативами. В этом году конкурс объединил свыше 74 тысяч участников, и здорово, что представитель региона вошел в число победителей. За такими людьми — стремление к переменам, готовность брать ответственность за будущее родного города и сёл. Конкурс даёт ресурс для роста: наставничество, грантовую поддержку, постконкурсное сопровождение. Уверен, что победительницы из Республики Мордовия продолжат этот путь, формируя новое поколение лидеров регионального развития», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

В числе победителей Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Екатерина Киселева и Анастасия Виряскина из Республики Мордовия.





Анастасия Виряскина, студентка Мордовского государственного педагогического университета имени М. Е. Евсевьева, заняла II место в конкурсе «Моя страна – моя Россия» с проектом «Школа мордовских языков: понимай, говори, сохраняй» в номинации «Моя многонациональная Россия». Проект направлен на популяризацию и сохранение мордовских языков (мокшанского и эрзянского) среди детей и молодежи через современные цифровые форматы. Основой инициативы стал учебно-методический комплекс, размещённый в системе дистанционного обучения MOODLE. Он включает более двухсот видеоуроков, разговорные практикумы, словари, презентации и игровые задания, а также проводится онлайн-обучение с гибким расписанием и интерактивными занятиями. Анастасия Виряскина отметила: «Я верю, что именно такие проекты, как «Школа мордовских языков», помогают сохранить живую связь поколений и бережно передать язык и культуру нашим детям. Надеюсь, что участие в конкурсе даст новый импульс развитию нашей инициативы: мы хотим расширять образовательную платформу, проводить выездные занятия и вовлекать всё больше молодежи в изучение родного языка. Для меня это не просто проект — это путь к сохранению нашей национальной самобытности через современные технологии».

Екатерина Киселева, экономист и исследователь в области генеалогии, представляющая Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва, одержала победу с проектом «Интерактивная карта села Пичеуры XX века» не только в конкурсе «Моя страна – моя Россия» в номинации «Моя гордость. Моя малая родина», но и в конкурсе Росмолодёжь.Гранты. Эксперты конкурса Росмолодёжь.Гранты рекомендовали её проект для получения гранта в размере 527 000 рублей.

Проект Екатерины сочетает исследовательскую работу, архивные изыскания и цифровые технологии. Его цель — сохранить историческую память о селе Пичеуры и передать её будущим поколениям в современном интерактивном формате. В рамках проекта были собраны и оцифрованы тысячи архивных материалов: фотографии, воспоминания жителей, документы из государственных архивов. Зафиксирован состав населения, типы построек и инфраструктура села середины XX века. Особое внимание уделено участникам Великой Отечественной войны и репрессированным жителям. Екатерина Киселева отметила: «Участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стало важным событием для меня. Это возможность рассказать о родном селе и сохранить его историю для будущих поколений. Я верю, что проект «Интерактивная карта села Пичеуры XX века» станет цифровым мостом между прошлым и будущим, объединяющим поколения и помогающим людям найти свои корни. Мы планируем создать сайт села, где каждый сможет увидеть карту улиц, узнать, кто жил в каждом доме, прикоснуться к памяти своих предков. Для меня это не просто проект, а настоящая миссия — сохранить душу малой родины в цифровой форме».

Работы конкурсантов оценивали более трёх тысяч экспертов из всех регионов страны. Экспертизе в проекте уделяется особое внимание – претенденты на участие в оценивании работ проходят тщательный отбор и образовательный модуль.

«Проект «Моя страна – моя Россия» – сообщество неравнодушных, инициативных, любящих нашу страну молодых людей, экспертов, педагогов-новаторов. Благодарю всех партнеров, кто поддерживает проект, разделяет его ценности и смыслы. Для многих конкурс стал частью жизненного пути, стартом для воплощения заветной мечты в реальность. В добрый путь и в дальнейшем!» – отметила научный руководитель Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования Лариса Пастухова.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.

39 победителей Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» получат призы от профильных партнеров конкурса – премии на реализацию проектов, стажировки и практики в крупнейших отраслевых организациях, например компаниях АФК «Система», возможность пройти программы дополнительного образования, информационную поддержку на федеральном уровне и другие ценные призы.

Проект, начавшийся с инициативы студентов в Рязани, вырос в одно из самых узнаваемых и уважаемых молодёжных движений страны. Конкурс «Моя страна – моя Россия» стал не просто образовательной программой – он стал пространством, где рождаются настоящие истории служения своему делу, своему краю, своей стране.

С 2019 года конкурс «Моя страна – моя Россия» является проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей» и за это время превратился в пространство для инициативной молодёжи со всей страны. Более 450 тысяч человек приняли участие в конкурсе за годы совместной работы – за каждой заявкой стоит стремление развивать свою малую родину и превращать идеи в реальные дела.

Торжественное награждение транслировалось в сообществе конкурса ВКонтакте. Запись доступна для просмотра.