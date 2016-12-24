Мордовия впервые в истории – в десятке лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России

В рамках Петербургского международного экономического форума 20 июня были подведены итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации 2025 года. Мордовия заняла девятое место из 46 позиций рейтинга, разделив его с Новгородской и Магаданской областями. Такой высокий показатель достигнут нашей республикой впервые. Лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах страны стала Москва.

Напомним, что по поручению Президента страны Нацрейтинг ежегодно формируется Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с деловыми объединениями. В ходе сессии была отмечена важнейшая роль глав субъектов в деле повышения инвестиционного климата в стране, что напрямую влияет на качество жизни граждан. Бизнес, регионы и экспертное сообщество – это три кита в формировании благоприятного инвестклимата.

Мордовия за прошедший год существенно улучшила свои показатели по ряду направлений. Важную роль играет привлечение в регион крупных инвесторов, создание условий для развития бизнеса, реализация инвестпроектов в промышленности и АПК. В республике создана особая экономическая зона – уже определены ее якорные резиденты, активно работает ТОР «Рузаевка» - в реестр ее резидентов включено 16 резидентов с инвестиционными проектами общей стоимостью более 8 млрд рублей и созданием 2064 рабочих мест.

Серьезных показателей Мордовия достигла и по доле инновационной продукции в общем объеме промышленного производства – 1 место среди регионов ПФО и 2 по России. Продолжает расти и коэффициент изобретательской активности – в прошлом году его прирост составил 11%.

Кроме того, влияние на положительный результат рейтинга оказало то, что республика подключилась к пилотному проекту Росреестра по вовлечению недвижимости в экономический оборот. Большая работа при непосредственном участии Главы Мордовии Артёма Здунова проводится с бизнес-сообществом – количество субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе в последние годы непрерывно растет. Постоянно расширяется портфель мер поддержки для бизнеса, увеличиваются объемы льготных кредитов. Постоянное взаимодействие налажено с налоговыми и другими контрольными органами.

В течение прошлого года Мордовия улучшила свои показатели в направлении «Инженерные сети». С 2022 года среднее время подключения к электросетям в республике сократилось на 21 %, а подключение к газопроводу стало на 32% быстрее по сравнению со среднероссийским показателем. Ключевую роль в улучшении этих показателей сыграла цифровизация подачи заявлений на подключение к электросетям и сокращение этапов подачи заявок на газификацию.

«Если строить бизнес – то у нас, в Мордовии, - прокомментировал итоги Рейтинга Артём Здунов. – Благодарю наших предпринимателей за доверие и труд. Светлане Чупшевой и всей команде АСИ – спасибо за высокую оценку!»

Отметим также, что Мордовия вошла в топ-10 регионов, подтвердивших реализацию Регионального инвестиционного стандарта в высоком качестве (10 место).

Важное значение имеет и еще один рейтинг АСИ – Рейтинг качества жизни в регионах России. В нем Мордовия с 2022 года поднялась на 18 позиций и по итогам 2024 году заняла 28 место. За этот период в республике существенно вырос уровень занятости – он достиг 61 %, а уровень безработицы снизился до 2,5 %.

Новый проект по трудоустройству бывших заключенных в Мордовии в 2023 году был запущен при поддержке АСИ. Осужденные проходят обучение, сдают экзамены и получают возможность работать – благодаря этому число уровень трудоустройства людей этой категории вырос с 3 % до 42 %.

Важный показатель – трудоустройство людей с ограниченными возможностями (доля работающих инвалидов в 2024 году она составила 28 %). С 2019 года региональная Служба занятости содействует инвалидам в поиске работы. С 2021 года в республике действует субсидия для компаний, которые создают и сохраняют рабочие места для людей с инвалидностью. А с 2025 года субсидию на создание и оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов, ветеранов боевых действий выделяет региональный Соцфонд.

Кроме того, Мордовия полностью внедрила Региональный социальный стандарт и стала наставником Херсонской области в развитии социальной сферы.