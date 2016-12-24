Аферисты похитили у женщины из Атюрьево более 300 тысяч рублей через ее 14-летнего сына

В Мордовии все чаще жертвами телефонных мошенников становятся несовершеннолетние местные жители. Аферисты с легкостью манипулируют детским сознанием, а семьи теряют крупные суммы денежных средств.

Как сообщает МВД по РМ, новой жертвой махинаторов стал 14-летний сын жительницы села Атюрьево. 40-летняя женщина сообщила полицейским о хищении с ее банковского счета 305 тысяч рублей.

Как выяснилось, школьнику по мессенджеру позвонил неизвестный субъект и пояснил, что жулики пытаются похитить денежные средства с банковской карты его мамы. Чтобы сберечь деньги требовалось перечислить все хранящиеся там сбережения на безопасный счет. При этом мальчика предупредили держать эту операцию втайне от всех, не рассказывать даже родителям.

Подросток под благовидным предлогом попросил у матери ее мобильный телефон, после чего с помощью онлайн-банка сделал три перевода на общую сумму 305 тысяч рублей по указанным ему реквизитам.

Спустя некоторое время потерпевшая обнаружила отсутствие денежных средств на счете. Узнав от сына о случившемся, она обратилась в полицию.