В Мордовии на ярмарке трудоустройства работодатели предложат 2,5 тысячи вакансий

27 июня пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

В Мордовии традиционно будут работать две площадки, на которых более 80 работодателей предложат 2,5 тысячи вакансий. Среди них: группа компаний RM-Rail, Ардатовский светотехнический завод, комплекс «Тепличное», сельскохозяйственное предприятие «Магма ХД», Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский» и другие.

На ярмарке также будут проводиться мастер-классы и тренинги по различным темам, связанным с трудоустройством и карьерным ростом. Консультанты и эксперты помогут соискателям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства и спланировать индивидуальный карьерный трек. Особенно актуально это для выпускников и студентов, кто только выбирает свою будущую профессию.

В этом году на площадках ярмарки трудоустройства пройдет «Фестиваль профессий». Он станет центральным профориентационным мероприятием, где гости смогут познакомиться с профессиями, которые востребованы не только сегодня, но и не утратят своей актуальности в будущем.