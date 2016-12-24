В память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны 22 июня в России пройдет минута молчания

Социум

22 июня – День памяти и скорби, годовщина начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день в 1941 году началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны, унесшая жизни 27 миллионов наших соотечественников.

В 12:15 по московскому времени одновременно во всей России объявляется минута молчания, минута скорби.  

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