В Мордовии полиция выявила более 30 фактов нарушения миграционного законодательства со стороны иностранных студентов

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В столице Мордовии сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Студент», в ходе которого было выявлено 37 административных правонарушений, главным образом, относящихся к миграционному законодательству.
По данным МВД по РМ, в настоящее время в республике находятся более 3 тысяч студентов-иностранцев. В рамках операции сотрудники полиции проверили общежития в поселке Ялга, а также на улицах Богдана Хмельницкого, Ворошилова и Московской в Саранске. Представители Госавтоинспекции проводили проверки транспортных средств, в том числе под управлением иностранных студентов, в ходе которых установили пять фактов нарушения ПДД. Сотрудниками УНК по подозрению в потреблении запрещенных веществ на медицинское освидетельствование были направлены шесть иностранных граждан.
Как отмечается в информации регионального МВД, основное количество лиц, игнорирующих медицинское освидетельствование и прохождение дактилоскопии, - граждане Туркмении, Киргизии и Индии.
Всего в ходе проведения мероприятий наложено административных штрафов на общую сумму более 88 тысяч рублей. В отношении 15 иностранных граждан приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. Исполнено шесть решений об административном выдворении за пределы РФ.
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