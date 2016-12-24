22 июня на мемориальном комплексе «Сурский рубеж» пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

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22 июня, в День памяти и скорби, в 4 часа утра на площадке комплекса «Сурский рубеж» начнется большое памятно-мемориальное мероприятие с акциями «Огненные картины войны», «Свеча памяти», «Письмо солдату» и «Георгиевская ленточка».
В этот день здесь пройдет концерт-реквием Государственного камерного оркестра РМ и состоится митинг в память о героических строителях оборонительного рубежа и воинах, отдавших свои жизни для защиты Родины.
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Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
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