Школьники и студенты Мордовии посмотрели весенние онлайн-уроки по финграмотности более 15 тысяч раз

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Банк России подвел итоги весенней сессии онлайн-уроков по финансовой грамотности. Школьники и студенты профессиональных образовательных организаций Мордовии посмотрели вебинары более 15 тыс. раз.
«Такие занятия играют важную роль в повышении уровня финансовой грамотности. Школьники и студенты учатся распоряжаться своими финансами, безопасно пользоваться банковскими картами, распознавать мошенников и не попадаться на их уловки. Эти навыки пригодятся молодым людям в повседневной жизни», — отметил управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Мордовия Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Иванов.
Банк России проводит онлайн-уроки по финансовой грамотности с 2015 года. Новая сессия стартует после летних каникул. Уроки впервые будут проходить в игровом формате. Общий сюжет развернется в городе финансов, где можно будет выполнять миссии вместе с супергероями.
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