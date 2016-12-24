Школьники и студенты Мордовии посмотрели весенние онлайн-уроки по финграмотности более 15 тысяч раз

Банк России подвел итоги весенней сессии онлайн-уроков по финансовой грамотности. Школьники и студенты профессиональных образовательных организаций Мордовии посмотрели вебинары более 15 тыс. раз.

«Такие занятия играют важную роль в повышении уровня финансовой грамотности. Школьники и студенты учатся распоряжаться своими финансами, безопасно пользоваться банковскими картами, распознавать мошенников и не попадаться на их уловки. Эти навыки пригодятся молодым людям в повседневной жизни», — отметил управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Мордовия Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Иванов.

Банк России проводит онлайн-уроки по финансовой грамотности с 2015 года. Новая сессия стартует после летних каникул. Уроки впервые будут проходить в игровом формате. Общий сюжет развернется в городе финансов, где можно будет выполнять миссии вместе с супергероями.