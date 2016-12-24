1 640 некоммерческих организаций получат 4,2 млрд рублей по итогам второго конкурса Фонда президентских грантов в 2025 году

Победители конкурса определены 17 июня на заседании Координационного комитета, которое провел первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

На гранты претендовали 10 882 проекта из всех 89 регионов.

Победителями стали 1 640 социально ориентированных некоммерческих организаций, проекты которых преодолели определенный Координационным комитетом порог: для запросов до 1 млн рублей – 63 балла, от 1 до 5 млн рублей – 68, от 5 до 15 млн рублей – 70, свыше 15 млн рублей – 71 балл.

На реализацию этих проектов Фонд президентских грантов направит 4 211 млн рублей.

294 проекта приурочены к 80-й годовщине Великой Победы и Году защитника Отечества. Объем их финансирования со стороны фонда – 783 млн рублей.

Из Мордовии 13 организаций стали победителями второго конкурса 2025 года Фонда президентских грантов.

Всего в 2025 году Фондом президентских грантов поддержано 3 146 социально значимых проектов некоммерческих организаций на общую сумму 9,5 млрд рублей.

Еще более 4 тысяч проектов в этом году станут победителями конкурсов в 82 регионах, на софинансирование которых фонд выделил 2,2 млрд рублей (к 3,8 млрд рублей, предусмотренным в бюджетах соответствующих субъектов Российской Федерации).

Кроме того, Фонд президентских грантов предоставит учрежденному им Президентскому фонду природы 1 млрд рублей на выделение грантов победителям первого конкурса экологических и природоохранных проектов, итоги которого будут подведены в августе.

Таким образом, на реализацию общественных проектов по линии Фонда президентских грантов будет направлено 12,7 млрд рублей – на 3 млрд рублей больше, чем в 2024 году.