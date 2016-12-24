Делегация Мордовии во главе с Артёмом Здуновым участвует в Петербургском международном экономическом форуме

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В Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня проходит XXVIII Петербургский международный экономический форум. В его работе принимает участие делегация Республики Мордовия во главе с руководителем региона Артёмом Здуновым.
Петербургский международный экономический форум – уникальное событие в мире экономики и бизнеса, он проходит под патронатом и при участии Президента России Владимира Путина. Это ведущая площадка для общения представителей власти и деловых кругов, обсуждения ключевых экономических вопросов.
Главная тема Форума в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Участники в ходе пленарного заседания, общения в рамках секций и «круглых столов» обсудят основные тенденции развития российской и глобальной экономики, оценят проблемы и достижения последних лет, выстроят прогнозы на перспективу.
Центральное место в программе Форума отведено темам технологий и цифровой трансформации, созданию комфортной среды для жизни и самореализации людей. Также будут затронуты вопросы, касающиеся демографии и производительности труда, науки и образования, здравоохранения и социальной защиты.
У делегации Мордовии насыщенная деловая программа. Она выстроена комплексно по нескольким важным для республики направлениям, с ориентацией на общероссийскую повестку и задачи, которые ставит Президент страны. Большой блок вопросов связан с решением задач по улучшению демографической ситуации, актуальна повестка развития промышленности, креативной индустрии и экономики.
На полях Форума Глава Мордовии Артём Здунов проведет ряд встреч с руководителями государственных структур и бизнеса, примет участие в сессиях, посвященных демографической политике, внедрению инклюзивных подходов и развитию фармацевтической индустрии. Также будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве.
20 июня Артём Здунов примет участие в пленарном заседании форума, на котором выступит Президент России Владимир Путин.
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