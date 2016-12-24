Мордовия получит почти 200 миллионов рублей федеральных средств на создание в республике модульных отелей

В Минэкономразвития России подвели итоги конкурсного отбора проектов по строительству модульных средств размещения. Мордовия защитила 5 проектов с объемом государственной поддержки более 190 миллионов рублей при общей их стоимости на сумму свыше 400 миллионов. Оставшаяся часть средств будет вложена инвесторами.

По информации Минэкономики РМ, по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» будет существенно обновлен дом отдыха у реки Мокша в Ковылкинском районе. Также появится гостевой комплекс компании «Край земли» в Ардатове. Будет поддержано создание новой базы отдыха в Атяшеве. Дополнительные гостевые дома появятся на пляже «Акватория» на Сузгарьевском водоеме, а также на городской базе отдыха в Юго-Западной части Саранска.

Проекты будут реализованы с 2025 по 2027 годы.

После предварительной оценки на республиканском уровне к участию в федеральном конкурсе было допущено 7 проектов, 5 из которых оказались победителями. Результат более чем успешный, особенно если учитывать, что в федеральном отборе только каждый пятый проект из регионов получил государственную финансовую поддержку.