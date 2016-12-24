Жители Мордовии могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Город в деталях: живое наследие»

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Конкурс «Город в деталях» направлен на выявление и популяризацию локальных объектов городской среды, которые формируют индивидуальный облик российских городов.
К участию в конкурсе приглашаются совершеннолетние активные горожане, краеведы, блогеры, дизайнеры, студенты архитектурных вузов, которые могут участвовать как индивидуально, так и в составе групп.
В конкурсе могут поучаствовать и некоммерческие организации, учреждения образования, культуры и благоустройства, а также общественные объединения.
Наконец, свои работы могут представить и администрации и представительные органы муниципальных образований.
Прием заявок ведется на официальном сайте конкурса с 3 июня по 1 августа 2025 года по четырем номинациям - «Культурный код города», «Парковые истории», «Имена и места» и «Народная память».
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