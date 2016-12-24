На круглом столе по развитию видеоигровой индустрии в Мордовии представили проект новой игры «Командиры Бездорожья»

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В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
Как сообщил в телеграм и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев, компания «Фоксхаунд» при поддержке Главы Мордовии начала работу над игрой в августе 2024 года. В команде проекта собрались специалисты из разных городов Союзного государства - от Минска до Владивостока.
По мнению Батыра Эмеева, игра уже на данном этапе разработки выглядит достойно. Пользователям предстоит управлять грузовиком, участвовать в заездах по разным дорогам, прокачивать навыки и улучшать технику.
«Трассы вдохновлены пейзажами Мордовии и всей России, - отметил руководитель республиканского кабинета министров. - Игровую индустрию в регионе будем развивать».
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