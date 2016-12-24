Артём Здунов и замминистра просвещения России Андрей Николаев обсудили развитие образовательной инфраструктуры Мордовии

10 июня в Москве состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и заместителя Министра просвещения России Андрея Николаева. Обсуждались вопросы развития образовательной инфраструктуры республики.

Особое внимание было уделено строительству школ. В частности, руководитель региона и замминистра рассмотрели сроки возведения нового здания саранской школы № 9 на 510 мест – благодаря поддержке Минпросвещения РФ к работам приступили в текущем году.

Также речь шла о подходах к строительству еще одной школы в Саранске. Образовательное учреждение на 790 мест планируется возвести в зоне активной жилой застройки. На данный момент в четырех школах микрорайона, где запланировано строительство нового объекта, во вторую смену обучается более 600 детей.

Кроме того, стороны обсудили реализацию программы по капитальному ремонту школ. Только в текущем году в рамках федерального финансирования в Мордовии будет обновлено десять зданий – на эти цели выделено чуть более 900 млн рублей. Также глава региона и замминистра просвещения уделили внимание участию Мордовии в ряде новых мероприятий, которые планируется реализовать в среднесрочной перспективе.