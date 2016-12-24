В Мордовии все смены детских оздоровительных лагерей будут иметь тематическую и профильную направленность

Глава Мордовии Артём Здунов 9 июня провел рабочее совещание по вопросам готовности детских оздоровительных лагерей к началу сезона. В обсуждении приняли участие первый вице-премьер Правительства РМ Галина Лотванова и министр образования РМ Елена Солдатова.

В текущем сезоне в Мордовии будут работать 396 лагерей – 23 стационарных загородных лагеря и 373 пришкольных. Летней оздоровительной кампанией будет охвачено более 32 тысяч детей и подростков.

Елена Солдатова пояснила, что все смены будут иметь тематическую и профильную направленность. «В этом году мы выбрали тему профориентации. В каждом лагере, начиная с пришкольных и заканчивая стационарными, дети будут знакомиться с азами каких-либо профессий. Впервые организовали лагерь для студентов учреждений СПО, также в одном из лагерей приоритетной будет тема здорового питания, организовали физико-математическую смену. 9 июня стартует межрегиональная смена «Живи, родной язык», - рассказала министр.

В ходе обсуждения Галина Лотванова отметила, что путевки в летние оздоровительные лагеря предусмотрены также для всех желающих из многодетных семей, детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, детей-сирот и детей участников СВО.

Артём Здунов заострил особое внимание на вопросах безопасности – все меры должны быть обеспечены в полном объеме.

Он также поручил взять на особый контроль работу лагерей кураторами за районами от Правительства РМ и Администрации. «Необходимо взять за правило: при каждом выезде куратора в район – посещать оздоровительные лагеря, проверять пропускной режим, безопасность, работу столовых, условия на водоемах и спортивных площадках, состояние жилых корпусов и чистоту», - подытожил Глава Мордовии.