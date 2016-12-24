В Мордовии суд приступит к рассмотрению уголовного дела бывшего депутата Госсобрания РМ о мошенничестве на 3 миллиона рублей

В Ленинском районном суде Саранска 10 июня начнется рассмотрение громкого уголовного дела в отношении бывшего депутата Госсобрания РМ и известного в прошлом республиканского «газовика» 48-летнего Максима Автаева. Он обвиняется мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, зная о выделении начинающим фермерам на территории республики грантов «Агростартап», Автаев в 2019 году решил похитить бюджетные денежные средства под видом реализации такого проекта. Он организовал передачу в Минсельхоз РМ документов на получение гранта для подконтрольного ему крестьянско-фермерского хозяйства. И средства были выделены - на приобретение крупного рогатого скота и зернохранилища для кормового сырья.

При этом, фактическая деятельность сельхозпредприятием в дальнейшем не осуществлялась, а для маскировки хищения полученных денежных средств фабриковалась фиктивная отчетность о результативности развития КФХ на средства гранта. Полученные от государства деньги обвиняемый потратил на личные цели.

В результате его противоправной деятельности бюджету региона был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 3 миллиона рублей.

На основании собранных УФСБ по РМ материалов было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Следует отметить, что в ходе предварительного следствия Автаев вину не признал.