В Мордовии суд приступит к рассмотрению уголовного дела бывшего депутата Госсобрания РМ о мошенничестве на 3 миллиона рублей

«Мордовия – за органическую продукцию и здоровое питание!»
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»
В Ленинском районном суде Саранска 10 июня начнется рассмотрение громкого уголовного дела в отношении бывшего депутата Госсобрания РМ и известного в прошлом республиканского «газовика» 48-летнего Максима Автаева. Он обвиняется мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, зная о выделении начинающим фермерам на территории республики грантов «Агростартап», Автаев в 2019 году решил похитить бюджетные денежные средства под видом реализации такого проекта. Он организовал передачу в Минсельхоз РМ документов на получение гранта для подконтрольного ему крестьянско-фермерского хозяйства. И средства были выделены - на приобретение крупного рогатого скота и зернохранилища для кормового сырья.
При этом, фактическая деятельность сельхозпредприятием в дальнейшем не осуществлялась, а для маскировки хищения полученных денежных средств фабриковалась фиктивная отчетность о результативности развития КФХ на средства гранта. Полученные от государства деньги обвиняемый потратил на личные цели.
В результате его противоправной деятельности бюджету региона был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 3 миллиона рублей.
На основании собранных УФСБ по РМ материалов было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Следует отметить, что в ходе предварительного следствия Автаев вину не признал.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов выступил на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия»
В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
Артём Здунов и Светлана Чупшева встретились со студентами-участниками форума «Сильные идеи для нового времени»
Артём Здунов осмотрел выставку в рамках патриотического проекта «Аллея Российской Славы»
Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
Артём Здунов познакомился с советниками директоров по воспитанию
В Мордовии проходит Чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Григория Слугина