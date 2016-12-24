При Иоанно-Богословском Макаровском монастыре открылась первая смена православного детского лагеря «Солнечная Мордовия»

5 июня митрополит Саранский и Мордовский Зиновий возглавил торжественную церемонию открытия первой в этом году смены православного детского лагеря «Солнечная Мордовия» при Иоанно-Богословском Макаровском монастыре. В церемонии приняли участие духовенство, руководство, педагоги и вожатые лагеря.

Архипастырь поздравил детей с началом их полезного и увлекательного летнего отдыха. Юные участники первой смены продемонстрировали номера творческой программы, выступили с вокальными композициями.

Впереди ребят ждет полезная и разносторонняя образовательная программа и, конечно, встречи со священниками.